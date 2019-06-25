ВСУ уничтожили под Докучаевском 10 боевиков: появилось видео смертельных ударов

Украинские военные уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Мюллер.

По его словам, точные удары ВСУ нанесли по врагу в понедельник, 24 июня, - уничтожены 3 огневые точки противника.

"В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-й батальон", - отметил Мюллер.

"Возвращайтесь живыми и с победой", "Отличный страйк", "Как приятно на это смотреть. Так держать", "Бимба", "На это можно смотреть вечность", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе, все попало на видео.

Также украинские военные на Донбассе нашли тело собрата, который погиб во время выполнения боевого задания - это 30-летний Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик".

Кроме того, в больнице умер раненный на Донбассе украинский герой Алексей Карлаш (позывной "Карлсон").