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Война на Донбассе: стало известно об удачном "улове" ВСУ

суббота, 13 июля 2019, 07:27
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За сутки, 12 июля, в зоне военного конфликта на Донбассе двое украинских военнослужащих пострадали, но не остались в долгу, ликвидировав одного боевика и ранив троих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения и 1 - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 12 июля один оккупант уничтожен и трое ранены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии.

Также ранее было названо имя бойца, погибшего при обстреле авто ВСУ на Донбассе.

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