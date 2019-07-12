Украинские бойцы на Светлодарской дуге оставили боевиков без российской "птички": фото и видео

Бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги ликвидировали беспилотник (БПЛА) оккупантов.

Об этом сообщают на сайте "Азов".

Летательный аппарат типа "Элерон-3" боевиков сбили украинские бойцы "Азова". Отмечают, что данный БПЛА производится с 2013 года исключительно в России, в городе Казань. Беспилотник предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии. Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины.

По словам азовцев, беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь месяца назад, когда погибли бойцы "Азова" с позывными "Круглый" и "Максон", так и во время обстрела н.п. Новолуганское, когда кассетными боеприпасами калибра 152 мм был нанесен удар по жилым домам поселка.

"По оперативным каналам, была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА. Благодаря взаимодействию пехотных подразделений БТГр и специальных технических средств, после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности БТГр, была осуществлена его вынужденная посадка", - говорится в сообщении.

Аппарат передано технической разведке "Азова" в полностью исправном техническом состоянии, в результате чего получены сведения об особенностях его применения, данные телеметрии, сведения о месте старта аппарата, и лиц, которые его обслуживают.

Как сообщал "Апостроф", ОБСЕ обнаружили 30 реактивных систем залпового огня "Град", которые боевики разместили в оккупированных районах Луганской области.