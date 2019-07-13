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Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП

суббота, 13 июля 2019, 11:16
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Фото: Игорь Зинкевич\Facebook

Ранним утром, в субботу, 13 июля, во Львове девушка за рулем Mercedes устроила смертельное ДТП, в результате чего погибла сама, а пассажир получил тяжелые травмы.

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"ДТП на ул. Городоцкой за мостом в сторону метро. Автомобиль Mercedes на иностранной регистрации совершил столкновение с деревом. В результате ДТП девушка 21 год (водитель) погибла на месте, пассажира забрали в больницу", - написал он.

Известно, что буквально за несколько минут до аварии, виновница попала в ДТП, скрывшись с места инцидента.

"С месте первого ДТП женщина сбежала со словами: "Я умею ездить, смотри как", а уже через пару минут произошло смертельное столкновение, в котором женщина погибла", - добавил Зинкевич.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом произошло масштабное ДТП с участием пяти авто и 11 пострадавшими.

Также под Львовом произошло смертельное ДТП с участием сотрудника СБУ.

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