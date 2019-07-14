Глава отделения партии Зеленского признал свою вину в смертельном ДТП под Полтавой

Глава полтавской организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что стал участником ДТП в Полтавской области, в котором одна женщина погибла, а еще два человека, в том числе ребенок, серьезно пострадали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За рулем автомобиля был я, Елена сидела сзади. Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Дело был в автомобиле, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственности", – пишет Сердюков.

По его словам, сам он получил перелом таза, его пассажир Елена находится в тяжелом состоянии.

"Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки. Единственное что мы можем сделать - пообещать взять на себя все затраты, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших", – добавил Сердюков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 14 июля, в Запорожской области кортеж президента Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, в которых ехали дети.