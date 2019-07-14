Под Полтавой произошло жуткое смертельное ДТП: фото и видео с места ЧП

Вечером в субботу, 13 июля, под Полтавой произошло тройное ДТП, в котором один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщается на странице "Подслухано в Полтаві" в Facebook.

Так, автомобиль вылетел на встречную полосу, где влетел еще в две машины.

На видео, опубликованных в соцсетях видно, как Toyota идет на обгон, а потом ударяется в ВАЗ. После удара авто загорелось и полностью выгорело.

Как уточнил руководитель пресс-службы Полтавской областной полиции Юрий Сулаев на своей странице в Facebook, в аварии пострадали пятеро человек – четверо взрослых и 11-летний ребенок. Известно, что одна из женщин, которая получила травмы, скончалась в больнице.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Полтавой грузовик на встречной влетел в пикап.

Также в ДТП с маршруткой под Полтавой погибли пять человек.