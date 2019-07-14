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Уходит под воду: в Донецке бьют тревогу из-за опасного ЧП, фото и видео

воскресенье, 14 июля 2019, 18:59
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В оккупированном Донецке вода затапливает нижние этажи второго по величине здания города, офисного центра "Северный": местные жители опасаются его разрушения.

Соответствующее видео опубликовал блогер Роман Мирою.

"Северный" был построен к Евро-2012, сейчас не функционирует, а грунтовые воды уже полностью затопили нижний подземный этаж здания.

Подземные воды уже добрались до зала с эскалаторами. Нижняя часть подъемника стоит в воде. Затоплены и торговые помещения.

Причиной разрушений видеоблогер считает неработающие водяные насосы в шахтных выработках. Система отвода воды была отключена еще в самом начале оккупации города, и теперь грунтовые воды поднимаются по штольням и выработкам.

По прогнозам Мирою, все здания в данном районе Донецка в зоне риска, поскольку рано или поздно вода размоет грунт под фундаментами и дома будут проседать. Наибольшая опасность грозит высотным объектам, таким как БЦ "Северный".

В то же время, в комментариях отмечают, что вода может быть из местных коммуникаций, поскольку близлежащие здания и подземные переходы не затопило.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке произошло экологическое ЧП - в Алексеевском ставке начала массово умирать рыба.

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