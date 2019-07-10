В Донецке под носом у боевиков произошло экологическое ЧП: фото

В оккупированном Донецке произошло экологическое ЧП - в Алексеевском ставке начала массово дохнуть рыба.

Об этом рассказали местные жители в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

Так, пользователь под ником Альдар Котейкин заявил, что якобы произошел новый "выброс химикатов из 9-й больницы и трипдачи Алексеевской".

"Сколько не говори людям, никто не верит… Купайтесь и дальше", - написал он.

Котейкин уточнил, что прямая канализация идет в ставок, и две медицинские лаборатории сливают туда отходы.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер снял на видео свою прогулку по Донецку, где, по его словам, до 2014 года проживало около миллиона людей, а теперь осталось лишь приблизительно 350 тысяч.

Ранее экс-главарь ДНР Александр Ходаковский признался, до чего боевики довели Донецк.

Между тем, в сети показали дипломы выпускников медицинского университета в оккупированном боевиками Донецке - студенты и их родители в шоке.