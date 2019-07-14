В Европе разбился самолет с парашютистами: множество погибших

Небольшой спортивный самолет с девятью пассажирами на борту разбился на севере Швеции.

Об этом сообщает "Euronews".

Катастрофа произошла вскоре после 14.00 в воскресенье в районе города Умео. Обстоятельства случившегося пока неизвестны, однако, отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным полиции, на борту самолета находились девять человек.

"Это парашютисты. Похоже, что что-то произошло вскоре после взлета", - сообщили в спасательной службе.

Сообщается, что тела погибших были найдены неподалеку от самолета - по словам очевидцев, люди выпрыгивали из машины, которая падала.

На месте катастрофы работают следователи и спасатели. Усилия последних направленные на то, чтобы избежать пожара, поскольку самолет имел полный бак топлива. Части самолета также упали в реку, их извлекают при помощи лодок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 июля около села Плехов Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.