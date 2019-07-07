Под Полтавой разбился самолет, есть жертвы: первые подробности и фото

В воскресенье, 7 июля, около села Плехов Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом заявила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

Так, сообщение о падении легкомоторного самолета поступило в оперативно-координационный центр ведомства в 15:32

"В с. Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован. Горение отсутствует. От ГСЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 мая во время учебно тренировочного полета возле села Сестрятин в Ровенской области разбился вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8.

В марте на юге Казахстана разбился боевой вертолет с большим количеством военных.

В январе в Германии разбился легкий самолет, погибло два человека.