RU  UA  EN

воскресенье, 7 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июля

18:08
Коломойский признался, кого боится и почему вернулся в Украину
18:05
Обидчик Кличко проведет чемпионский супербой с "бронзовым бомбардировщиком": названа дата
17:59
Кому грозит дождевой фронт: синоптик дала предупреждение
17:30
В сети рассказали показательную историю с сербским наемником на Донбассе
17:15
Под Полтавой разбился самолет, есть жертвы: первые подробности и фото
17:02
​Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно
17:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: первые подробности
17:00
Гороскоп на завтра: скандалы у Тельцов и всплески эмоций у Рыб
16:55
Умер прямо за рулем: в Киеве случилось страшное ЧП, фото
16:34
Чем Украина встретит прямую агрессию России: генерал назвал разработки
16:25
​Пропагандисты Путина попали под обстрел на Донбассе
16:23
Именитый тренер шокировал принятым решением по своему будущему
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Полтавой разбился самолет, есть жертвы: первые подробности и фото

воскресенье, 07 июля 2019, 17:15
переглянути новину українською

В воскресенье, 7 июля, около села Плехов Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом заявила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области.

Так, сообщение о падении легкомоторного самолета поступило в оперативно-координационный центр ведомства в 15:32

"В с. Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован. Горение отсутствует. От ГСЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 мая во время учебно тренировочного полета возле села Сестрятин в Ровенской области разбился вертолет Вооруженных сил Украины Ми-8.

В марте на юге Казахстана разбился боевой вертолет с большим количеством военных.

В январе в Германии разбился легкий самолет, погибло два человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: