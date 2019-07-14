В Харькове авто разорвало на части после смертельного ДТП: фото

В ночь на воскресенье, 14 июля, в Харькове столкнулись автомобили BMW и ВАЗ 2109, от удара второе транспортное средство разорвало на две части.

Об этом сообщает АТН.

Так, авария случилась около 01:30 на проспекте Московском, 138.

По словам очевидцев, водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте аварии, еще один участник ДТП доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства аварии.

Фото: АТН

Как сообщал "Апостроф", 13 июля под Полтавой произошло тройное ДТП, в котором один человек погиб, еще четверо получили травмы.

В этот же день во Львове девушка за рулем Mercedes устроила смертельное ДТП, в результате чего погибла сама, а пассажир получил тяжелые травмы.