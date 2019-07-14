В Херсоне Opel попал в смертельное лобовое ДТП с бусом: опубликованы фото

В воскресенье, 14 июля, в Херсоне произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Opel и микроавтобуса, в котором один человек погиб и один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Так, водитель автомобиля Opel ни выбрала безопасную скорость движения, в результате чего не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen.

В итоге, 42-летний пассажир автомобиля Opel погиб на месте. Женщина-водитель доставлена в больницу.

"То чувство когда не пристегнулся ремнем безопасности. Пассажир погиб, девушка водитель в тяжелом состоянии госпитализирована. Если что, тут не было 120 или хотя бы 100 км\ч", - делится обстоятельствами аварии координатор проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Как сообщал "Апостроф", ранее родители с ребенком погибли в жутком ДТП под Херсоном.