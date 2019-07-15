Появились новые фото и видео с места страшного ДТП с маршруткой под Киевом

На Житомирской трассе под Киевом из-за ДТП с маршруткой, в котором погибло трое человек, образовалась огромная пробка.

Фото и видео с места аварии публикует "Информатор".

Как отмечается, ДТП произошло около 5:40 утра вблизи села Гуровщина. Столкнулись маршрутка Volkswagen LT и легковой автомобиль Ford Mondeo. В результате аварии на месте погибли двое человек, еще один пострадавший умер в карете "скорой помощи". Все погибшие – пассажиры и водитель Ford.

Пассажиры маршрутки получили различные травмы, 18 человек госпитализировано. Водитель Volkswagen также в больнице.

Состоянием на 08:00 движение по Житомирской трассе в сторону Киева ограничено. Участок трассы, где произошла авария, перекрыт полицией. Образовалась пробка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июля в России перевернулся автобус с 39 пассажирами: шесть человек погибло, еще десять были госпитализированы.