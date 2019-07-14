В России перевернулся автобус с пассажирами: фото и подробности смертельного ДТП

В воскресенье, 14 июля, в России перевернулся автобус с 39 пассажирами: шесть человек погибло, еще десять были госпитализированы.

Об этом сообщает Telegram канал "360tv".

Авария произошла в Башкирии, на 54 км автодороги "Уфа-Инзер-Белорецк". По информации МЧС РФ, в ДТП погибли шесть человек, и еще пять пострадали.

В ГИБДД РФ сообщили, что в больницы после аварии было направлено 10 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Башкирии. Статьи — "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 июля автобус с украинскими регистрационными номерами в Польше попал в дорожную аварию: 11 человек получили травмы.