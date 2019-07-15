Под Киевом маршрутка попала в смертельное ДТП: фото и видео

В понедельник, 15 июля, в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, в результате чего погибли три человека и около 20 пострадали.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия случилась около 05:40 на 34 километре Житомирской трассы вблизи населенного пункта Гуровщина. Там столкнулись маршрутка с пассажирами Volkswagen LT и машина марки Ford Mondeo.

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.

Вследствие аварии водитель и женщина-пассажир авто Ford скончались на месте. Еще один пассажир умер в карете автомобиля скорой медицинской помощи. Также пострадали 18 человек - пассажиры общественного транспорта. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.

Из-за происшествия движение по Житомирской трассе было затруднено, образовалась пробка. Автомобили пускали только по половине дороги. Участок, где произошло ДТП, полностью перекрыт в сторону Киева. На месте работали экипажи полиции, медики и спасатели ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", 14 июля в России перевернулся автобус с 39 пассажирами: шесть человек погибло, еще десять были госпитализированы.