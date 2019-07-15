Смертельная доза: в Киеве поймали рекордно пьяного водителя, фото

В понедельник, 15 июля, в Киеве поймали рекордно пьяного водителя - уровень опьянения в 25 раз превышал норму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Так, около 14:00 во время патрулирования автодороги М-03 "Киев - Харьков" инспекторы остановили мотоцикл "МТ" из-за того, что водитель управлял своим "железным конем" без мотошлема.

"Общаясь с водителем, стражи порядка заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 5,00 промилле алкоголя, что в 25 раз превышает допустимую норму", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инспекторы составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 5 ст. 121 КУоАП (нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) и отстранили его от управления.

На инцидент уже отреагировали в сети, напомнив, что данная доза алкоголя может быть смертельной.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяный депутат сбил насмерть семью.

Также в Вишневом нетрезвый водитель легкового автомобиля на скорости въехал в маршрутный автобус.