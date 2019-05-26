Под Киевом пьяный водитель влетел в маршрутку: опубликованы фото

26 мая в г. Вишневом нетрезвый водитель легкового автомобиля на скорости въехал в маршрутный автобус.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"А на въезде в Вишневое (перекресток Киевской и Жулянской) пьяный водитель Skoda влетел в маршрутный автобус. Есть раненые", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что у легковушки сильно помят перед. Вокруг места ДТП валяются куски авто.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 25 мая, в Южном произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика DAF, в результате чего пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что 24 мая возле Борисполя в с. Пролиски столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус, вследствие чего пострадали 4 человека. Их с тяжелыми травмами забрали в больницу.