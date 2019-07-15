В Киеве автохамка закатила истерику из-за езды по тротуару: видео

В Киеве женщина, которая ехала на авто по тротуару, устроила истерику из-за того, что ее остановили активисты и сделали замечание.

Соответствующее видео опубликовано на странице h**viykyiv в Instagram.

Так, женщина начала кричать, что она с ребенком и опаздывает. Кроме того, она обвинили активистов в том, что они "издеваются" над ней.

"Колеса пробить", "Ненормальная", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции.

Также в Киеве неизвестные активисты нашли очередного "героя парковки"нашли очередного "героя парковки", который разместил свое авто на простой не по правилам, и креативно его за это наказали.