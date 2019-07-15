RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

13:11
Оползень на пляже в Одессе: новые подробности, фото и видео
12:43
Движение "Гідність Нації" и Конгресс христиан Украины согласовали план по защите государственности в Украине
12:41
Дожди и солнце: синоптик рассказала, кому повезет с погодой
12:40
На Закарпатье силовики устроили охоту на "нечистых" кандидатов: много задержанных
12:22
Развитие инфраструктуры и ЖКХ: нардеп Третьяков рассказал о своих приоритетах работы в новом парламенте
12:18
Говорят, нового агента "007" сыграет темнокожая актриса: что задумали сценаристы на самом деле
12:16
"Голос" теряет шансы на прохождение в Раду – соцопрос Active Group
12:08
Опять не тот: в сети цинично высказались о смерти "второго пилота" Путина
12:06
В Киеве поймали педофила, изнасиловавшего 11-летнего мальчика
11:42
В СМИ рассказали, как член фракции Ляшко Рыбалка строит "избирательные пирамиды" в Лиcичанске
11:41
Как передвигаться в дождь по Киеву: на видео попал яркий лайфхак
11:41
19-летняя украинка совершила сумасшедший скачок в рейтинге лучших теннисисток мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве автохамка закатила истерику из-за езды по тротуару: видео

понедельник, 15 июля 2019, 03:30
переглянути новину українською

В Киеве женщина, которая ехала на авто по тротуару, устроила истерику из-за того, что ее остановили активисты и сделали замечание.

Соответствующее видео опубликовано на странице h**viykyiv в Instagram.

Так, женщина начала кричать, что она с ребенком и опаздывает. Кроме того, она обвинили активистов в том, что они "издеваются" над ней.

"Колеса пробить", "Ненормальная", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции.

Также в Киеве неизвестные активисты нашли очередного "героя парковки"нашли очередного "героя парковки", который разместил свое авто на простой не по правилам, и креативно его за это наказали.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: