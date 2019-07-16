Самоубийство в отделе полиции под Киевом: появились шокирующие детали

В отношении полицейских, которые допустили самоубийство задержанного в отделении полиции Ирпеня, Киевской области, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Дело возбуждено по части 2 статьи 367 Криминального кодекса Украины (служебная халатность).

Как отмечается в сообщении, на данный момент установлено, что полицейские полка особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области задержали гражданина, который выстрелил на улице в сторону двух человек. Задержанный был доставлен в отделение полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство. В отделении мужчина выстрелил себе в голову и умер.

Особо подчеркивается, что оружие, из которого погибший стрелял, не было изъято работниками полиции на месте задержания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 15 июля в Ирпене 19-летний парень выстрелил из травматического пистолета в свою бывшую возлюбленную и ее нового парня. После того, как его задержали и доставили в участок, он приставил пистолет к виску и выстрелил.