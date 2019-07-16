RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

22:19
ГПУ вызвала Портнова на допрос по убийствам на Майдане, тот ответил
21:55
У Тимошенко обвинили Порошенко в подготовке фальсификаций
21:48
Покушение "украинцев" на топ-чиновника Италии оказалось фейком: ему припомнили Путина
21:31
Не лучше Гитлера: КСУ вынес суровый вердикт коммунизму
21:26
Еврокомиссию возглавила политик, выступающий против дружбы ЕС с Путиным
21:06
В Херсоне кандидаты в нардепы устроят "президентские" дебаты: дата и время
21:00
Кто пройдет в новую Раду: эксперт рассказал о жаркой битве "лузеров"
20:59
Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили
20:39
Это вам не шоу Скабеевой: что Украина и Россия заявили на совбезе ООН по языковому закону
20:31
Голос не проходит в Раду: полиция нашла "обидчика" Вакарчука в партии Порошенко
20:25
Тимошенко пообещала защитить людей и помочь новой сделать не сделать ошибки
19:59
Россия приготовила Украине ловушку с моряками: Климкин озвучил детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Самоубийство в отделе полиции под Киевом: появились шокирующие детали

вторник, 16 июля 2019, 18:29
переглянути новину українською

В отношении полицейских, которые допустили самоубийство задержанного в отделении полиции Ирпеня, Киевской области, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Дело возбуждено по части 2 статьи 367 Криминального кодекса Украины (служебная халатность).

Как отмечается в сообщении, на данный момент установлено, что полицейские полка особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области задержали гражданина, который выстрелил на улице в сторону двух человек. Задержанный был доставлен в отделение полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство. В отделении мужчина выстрелил себе в голову и умер.

Особо подчеркивается, что оружие, из которого погибший стрелял, не было изъято работниками полиции на месте задержания.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 15 июля в Ирпене 19-летний парень выстрелил из травматического пистолета в свою бывшую возлюбленную и ее нового парня. После того, как его задержали и доставили в участок, он приставил пистолет к виску и выстрелил.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: