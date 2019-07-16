Хотел убить возлюбленную: появились жуткие подробности самоубийства в полицейском участке под Киевом

Молодой человек, который стрелял в молодую пару в Ирпене под Киевом, убил себя в полицейском участке.

Об этом сообщают Факты.

"Оба получили ранения головы, - рассказал начальник пресс-службы Киевского областного управления полиции Николай Жукович. - Он стрелял в затылок. Сначала ранил парня, потом девушку. Это произошло на одной из улиц Ирпеня, где гуляла эта пара. С места преступления стрелок скрылся, но его задержали буквально через час".

По словам Николая Жуковича, сопротивления при задержании парень не оказывал. И сразу признал свою вину.

"Он был в нее влюблен, но она ушла к другому. Подозреваемый выследил пару, сначала сделал выстрел из травматического пистолета в затылок новому парню девушки, а потом и ей", – рассказывают правоохранители.

Имел ли парень проблемы с психикой, пока не известно. В полиции говорят, что проверяют эту информацию. Как и то, где этот парень работал или учился. Также пока неизвестно, как парень смог свести счеты с жизнью, будучи в наручниках.Это также предстоит выяснить следствию.

Как сообщал Апостроф, ранее в Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend.

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