Под Киевом молодой паре выстрелили в головы: первые детали жуткого смертельного ЧП

В городе Ирпень Киевской области едва не произошла страшная трагедия: здесь 19-летний парень стрелял в молодую пару. К счастью, пострадавшие смогли выжить.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, от выстрела в затылочную часть головы пострадали бывшая девушка нападающего и ее нынешний парень.

Инцидент произошел вечером 15 июля. Оба пострадавших госпитализированы.

В ходе оперативных мероприятий стрелявшего удалось задержать в течение часа. При нем также был и пистолет.

К сожалению, в полицейском участке молодой человек сумел освободиться из наручников, выхватил пистолет у правоохранителя и застрелился.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правоохранители задержали двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они обворовали главу таможенной службы Максима Нефедова.