В Польше пытались убить украинских заробитчан: опубликованы фото

В ночь на 13 июля в Варшаве (Польша) неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в квартиру, в которой проживают украинцы, приехавшие на заработки.

Как сообщает польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, также а в подъезде нападавшие оставили на стенах оскорбительные надписи.

Известно, что в указанном доме проживают украинцы, которые работают на строительстве варшавского метро.

"Поляки строят за границей, а мы вместе с турками строим для вас станцию метро. Мы приехали за хлебом и не хотим получить его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но и платя налоги, из которых польское государство в частности финансирует больницы, школы и выплачивает пенсии", - говорится в обращении пострадавших.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В посольстве Украины уже заявили, что это был опасный и позорный поступок. Ведомство призвало правоохранителей найти виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше работодатель бросила украинца, который почувствовал себя плохо, умирать в лесу. Ее задержала полиция, ей грозит до 5 лет лишения свободы.