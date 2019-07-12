В Польше между властями и националистами случился конфликт из-за Украины: фото и видео

Городская власть Вроцлава, Польша с помощью правоохранителей остановила марш националистов к годовщине Волынской резни по причине антиукраинских провокаций и лозунгов, которые разжигают ненависть по отношению к украинцам.

Об этом сообщает польское издание Wyborcza.pl.

Журналисты отметили, что организаторами марша являются бывший священник Яцек Мендляр и Роман Зелинский – известный в Польше активист националистического толка.

Среди плакатов польских националистов в ходе марша был замечен такой: "Мы вышли почтить память поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть, а тех, которых убивали украинцы".

Марш был остановлен спустя час от начала. Перед митингующими появилась делегация городских властей, которая предупредила их о недопустимости лозунгов, которые разжигают ненависть к украинцам. Потом предупреждение пришлось повторить.

"Нам затыкают рот, потому что мы бандеровцев называем украинцами", - заявил лидер митинга Мендляр.

После марша на участников составили 15 протоколов о совершении административного правонарушения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше работодатель бросила украинца, который почувствовал себя плохо, умирать в лесу. Ее задержала полиция, ей грозит до 5 лет лишения свободы.