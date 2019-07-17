Ехали на отдых: появились новые подробности и фото жертв страшного ДТП под Николаевом

В дорожной аварии, которая произошла 17 июля в Николаевской области, погиб отец и двое детей из Черкасской области.

Об этом сообщает Obozrevatel.

ДТП произошло на автодороге Николаев-Благовещенск возле села Лукашевка. Легковой автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с автобусом Neoplan сообщением "Железный порт - Шепетовка".

От удара легковушка превратилась в груду металла, а автобус съехал с дороги в поле.

В результате от полученных травм на месте погиб водитель Citroen 35-летний Виталий Веретельник с 5-летней дочерью Рианой и 11-летним сыном Инилем. Выжить удалось только матери детей Виктории Веретельник, которая, по данным ГСЧС в Николаевской области, получила травмы головы, туловища и перелом ключицы.

Пассажиры и водители автобуса в ДТП не пострадали.

Обстоятельства событий устанавливает следствие. Как сообщили журналистам в полиции, предварительно правила движения нарушил водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.

Пострадавшая семья - из Черкасской области. Известно, что они ехали в направлении Николаева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.