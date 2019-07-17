Под Николаевом в жутком ДТП с пассажирским автобусом погибли дети: фото

В среду, 17 июля, под Николаевом рейсовый пассажирский автобус попал в смертельное ДТП, в котором погибли двое детей и водитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, автобус столкнулся с Citroen Berlingo, под управлением 35-летнего водителя. В автобусе находились 30 пассажиров и два водителя.

"В результате происшествия водитель Citroen, его 12-летний сын и семилетняя дочь от полученных телесных повреждений погибли, женщина-пассажир этого же транспортного средства был доставлена в Первомайскую больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Николаевом бус с пассажирами попал в смертельное ДТП, в результате микроавтобус перевернулся и погиб водитель.

Также под Николаевом авто влетело в группу школьников на велосипедах.