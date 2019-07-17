RU  UA  EN

среда, 17 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

17 июля

11:50
Кошмарил застройщиков вместо работы в Раде: эксперт оценил шансы на переизбрание нардепа Левченко
11:49
Под Одессой иностранцы мгновенно погибли в жуткой аварии: опубликованы фото
11:44
Известный журналист прошелся по скандальному фильму Стоуна про Украину: полное видео
11:25
​В Украине упали цены на популярный продукт
11:16
В Киеве обнаружили страшную находку на озере: фото
11:14
Лига чемпионов: все результаты 15 июля
11:12
В оккупированном Крыму произошло массовое ЧП с детьми: подробности
11:11
Лоббист Днепра: нардеп Курячий рассказал о своих задачах в новом созыве парламента
10:56
На пляже в Кирилловке произошла новая трагедия
10:51
Сменил четыре партии: журналисты рассказали о политической карьере кандидата в депутаты Артеменко
10:48
Грузины и молдоване разыграли триллер в Лиге чемпионов: видеообзор
10:44
Юрий Голик возглавил программу "Региональное развитие" в Украинском институте будущего
Все новости

Под Николаевом в жутком ДТП с пассажирским автобусом погибли дети: фото

среда, 17 июля 2019, 10:36
переглянути новину українською
Фото: пресс-служба полиции Николаевской области

В среду, 17 июля, под Николаевом рейсовый пассажирский автобус попал в смертельное ДТП, в котором погибли двое детей и водитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, автобус столкнулся с Citroen Berlingo, под управлением 35-летнего водителя. В автобусе находились 30 пассажиров и два водителя.

"В результате происшествия водитель Citroen, его 12-летний сын и семилетняя дочь от полученных телесных повреждений погибли, женщина-пассажир этого же транспортного средства был доставлена в Первомайскую больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Николаевом бус с пассажирами попал в смертельное ДТП, в результате микроавтобус перевернулся и погиб водитель.

Также под Николаевом авто влетело в группу школьников на велосипедах.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: