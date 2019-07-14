Под Николаевом авто влетело в группу школьников на велосипедах: фото и видео

В воскресенье, 14 июля, на трассе Николаев-Снигиревка автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Об этом сообщают "Новости-N".

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды. Спортсмены двигались по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева.

В районе поворота на село Красное водитель ехавшего следом автомобиля начал обгонять велосипедистов и при этом не заметил ехавший навстречу КамАЗ. Увидев грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в областную детскую больницу города Николаева. Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве 15 июня водитель легковушки резко "рванул" на зеленый сигнал светофора, не заметив велосипедиста, и сбил его.