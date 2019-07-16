Жара возвращается, но не везде: какие сюрпризы приготовила погода

Долгожданное потепление, о котором мечтают с первых дней июля, наконец-то придет в Украину. Но ненадолго. О капризах погоды на 16-21 июля узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 16 июля, по всей стране, кроме западных областей, пройдут дожди с грозами. На западе ожидаются просто дожди.

Температура воздуха составит 21-24 градусов выше нуля на западе, севере, востоке и в центре. В южных областях будет +24-26.

Дождевой фронт начнет понемногу отступать в среду, 17 июля. В этот день сухо будет на юге, а также в Донецкой области. На остальной территории - дожди с грозами.

Ночь, по прежнему, будет холодной - 11-13 градусов с отметкой "плюс" на западе, +12-14 на севере, в центре и на востоке. Теплая ночь ожидается в южных областях, где столбики термометров покажут +16-18.

Днем на западе будет +19-21, на севере и в центре - от 21 до 24 градусов тепла. Летние температуры вернутся на восток и юг - в этих регионах ожидается 25-27 градусов тепла.

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В четверг, 18 июля, сухая погода будет во всех регионах кроме Волынской, Ровенской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, где днем пройдут дожди.

Ночь все еще будет прохладной, но днем уже потеплеет. На западе, севере и в центре ожидается +22-24, на востоке и юге будет +25-27.

В пятницу, 19 июля, грозовой фронт вернется на запад. Но на остальной территории синоптики прогнозируют ясную погоду.

Ночью немного потеплеет на востоке Украины (+14-16) и традиционно тепло будет на юге (+15-17, а в Крыму +16-18). На остальной территории ночью ожидается от 11 до 14 градусов с отметкой "плюс".

В дневное время суток летние температуры будут практически по всей стране. В северо-западных областях будет +24-26, а вот на юго-западе ожидается +22-25. В северных областях +23-25, а в центре +25-27. Настоящая жара ожидается на востоке и юге - от 26 до 30 градусов тепла.

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Но вместе с потеплением в Украину вернутся летние грозы. В субботу, 20 июля, грозовой фронт накроет три четверти страны. Сухо будет только в восточных и части южных областей.

Температура воздуха практически не изменится.

В день парламентских выборов, 21 июля, кратковременные грозы пройдут по всей стране.