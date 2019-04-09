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Опубликовано впечатляющее видео ликвидации боевика на Донбассе снайпером ВСУ

вторник, 09 апреля 2019, 21:28

В сети показали видеозапись, как снайпер ВСУ застрелил российского наемника на Донбассе.

Об этом сообщает издание "Цензор.нет", опубликовав видео.

На записи видно, что украинский снайпер застрелил боевика, когда тот вышел покурить из траншеи. Воин ВСУ выпустил пулю из винтовки калибра 8,58 мм с расстояния 800 метров.

Российский наемник был ликвидирован на мариупольском направлении. "Именно с этой позиции в серой зоне, в нарушение условий перемирия, регулярно ведутся обстрелы наших военных", - говорится в сообщении.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой! 18+

Как сообщал "Апостроф", в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.

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