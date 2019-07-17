На пляже в Кирилловке произошла новая трагедия

На популярном у украинцев летнем курорте в Запорожской области – в Кирилловке, произошло очередное чрезвычайное происшествие – на пляж выбросило труп человека.

Об этом сообщает местное издание Gazeta.ZP со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент с трупом имел место быть еще в понедельник, 15 июля. Тело человека отдыхающие обнаружили неподалеку от туристической базы "Фрегат". Его прибило к берегу.

Туристы и сотрудники базы сообщили о страшной находке в полицию. Немного позже следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, обследовала местность, опросила очевидцев и отправила тело на экспертизу. В данный момент личность погибшего, как и обстоятельств смерти, установить не удалось.

Как сообщал "Апостроф", 9 июля на пляже поселка Николаевка Симферопольского района в оккупированном Крыму на берег вынесло тело мужчины с привязанной к шее гирей.