Под Харьковом вспыхнул "адский" пожар: опубликованы фото и видео

В среду, 17 июля, неподалеку от Киевского района Харькова возле жилых домов произошел серьезный пожар.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как отмечается, возле приватного сектора загорелся камыш на площади около 5 гектар. Существовала угроза распространения огня на жилые дома.

В 15:15 пожар был локализован, в 15:29 полностью потушен. Пострадавших нет, частное имущество и здания также не пострадали. Причины возникновения пожара выясняются.

Очевидцы публиковали в социальных сетях фото и видео пожара с полудня. Как утверждали в одном из харьковских пабликов: "подожгли траву на болотах".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 8 июля в Дарницком районе Киева произошел пожар в одном из кафе-баров, который полностью уничтожил деревянную постройку заведения.