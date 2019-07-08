​Мощнейший пожар уничтожил кафе в Киеве: видео

В ночь на 8 июля в Дарницком районе столицы произошел пожар в одном из кафе-баров, который полностью уничтожил деревянную постройку заведения.

Об этом сообщает ГСЧС.

Когда на место прибыли спасатели, то огонь уже полностью охватил деревянное кафе на площади около 50 квадратных метров. Уже в 03:12 возгорание удалось локализовать, а в 03:37 ликвидировать.

На тушении пожара были задействованы две единицы пожарной техники и около 10 человек личного состава. Огонь полностью уничтожил сооружение. Обошлось без пострадавших.

Недалеко от места происшествия нашли двоих работников бара, сообщает "Информатор". Они находились в алкогольном опьянении, а во время начала пожара спали рядом с заведением. Свидетели видели, как перед возгоранием к кафе подъезжал автомобиль, а через несколько минут после его уезда огонь охватил сооружение. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", строители устроили ЧП в центре Киева, в результате чего столицу затянуло едким и густым дымом.