RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
11:43
ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пламя видно из многих районов: появились видео масштабного пожара на ТЭЦ под Москвой

четверг, 11 июля 2019, 11:45
переглянути новину українською

В Московской области РФ загорелась тепловая электростанция "Северная", пламя замечено на пересечении двух местных шоссе – Волковского и Осташковского.

Об этом сообщает крупный российский Telegram-канал Mash.

Журналисты отмечают, что пламя можно заметить в нескольких районах самой российской столицы.

"В области загорелась Северная ТЭЦ. Пламя бушует в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе. Огонь виден из многих районов столицы", - пишут СМИ.

О пострадавших и масштабах пожара пока ничего не сообщается. Также нет никаких сведений от местного МЧС.

Также уточняется, что Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Ее мощность составляет 1060 МВт. Основное топливо, используемое на станции, — природный газ.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районах города.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: