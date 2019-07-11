Пламя видно из многих районов: появились видео масштабного пожара на ТЭЦ под Москвой

В Московской области РФ загорелась тепловая электростанция "Северная", пламя замечено на пересечении двух местных шоссе – Волковского и Осташковского.

Об этом сообщает крупный российский Telegram-канал Mash.

Журналисты отмечают, что пламя можно заметить в нескольких районах самой российской столицы.

"В области загорелась Северная ТЭЦ. Пламя бушует в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе. Огонь виден из многих районов столицы", - пишут СМИ.

О пострадавших и масштабах пожара пока ничего не сообщается. Также нет никаких сведений от местного МЧС.

Также уточняется, что Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Ее мощность составляет 1060 МВт. Основное топливо, используемое на станции, — природный газ.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в оккупированном Докучаевске прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районах города.