Стало известно о смерти на Донбассе наблюдателя ОБСЕ: появились его имя и фото

В Краматорске, Донецкой области, умер наблюдатель Специальной мониториноговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства Республики Польша в Украине.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Чеславу Концкому было 60 лет. Он – кадровый военный польской армии, в последние годы работал в международных мониторинговых миссиях в зоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ показала снятое с помощью беспилотника фото дороги на Донбассе, которая буквально усеяна противотанковыми минами.