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В Одессе загадочно погиб известный телеведущий: фото с места трагедии

среда, 17 июля 2019, 22:57
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В среду, 17 июля, в Одессе загадочно погиб известный телеведущий - 29-летний Евгений Щербаков.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился. Трагедия произошла около 07:00 во дворе "Шестой жемчужины", на Гагаринском плато.

Отмечается, что медики скорой помощи только констатировали смерть Щербакова. На месте работала следственно-оперативная группа.

Евгений Щербаков был КВНщиком, участвовал в проектах "Импровизация ведущих", "Прожарка", "Дом-2".

В сети скорбят по погибшему.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео с места гибели кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока", 56-летнего Василия Мосякина.

Также стало известно, что 13 июля умер боец Добровольческого украинского корпуса, участник боевых действий на Донбассе и Революции достоинства Андрей Федоришин.

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