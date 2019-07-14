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Умер известный ветеран АТО: в сети волна скорби

воскресенье, 14 июля 2019, 19:28
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В субботу, 13 июля, умер боец Добровольческого украинского корпуса, участник боевых действий на Донбассе и Революции достоинства Андрей Федоришин.

Об этом сообщается на Facebook странице "Правый сектор Стрый".

Как отмечается, Федоришин был активным участником Майдана 2013-2014 годов, добровольцем на Донбасс отправился в конце 2014 года. Прошел три ротации в зоне АТО в 2015-2016 годах.

Во время третьей ротации под Авдеевкой в районе Крутой Балки получил травму колена. Лечился во Львовском госпитале в Винниках. У бойца начался гнойный артрит коленного сустава, он перенес операцию, начал ходить, поправляться.

"Хороший отзывчивый человек, шутник-философ, и вместе с тем мужественный и идейный боец, с которым нам пришлось бок о бок защищать мать Украину, мог бы еще приложить ощутимые усилия к строительству новой Украины... но почему-то так!", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 июня в селе Ильинцы Винницкой области умер 37-летний участник АТО Максим Слипенький, который ранее провалился в яму, спасая коллегу на птицефабрике.

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