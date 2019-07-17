Появилось видео с места гибели под Николаевым кандидата в нардепы от "Оппоблока"

В сети показали видео с места гибели кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока", 56-летнего Василия Мосякина.

Кадры с места трагедии опубликовала пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Как известно, тело Мосякина обнаружили в городе Первомайск Николаевской области около 19:30 16 июля.

По предварительной версии, кандидат в народные депутаты совершил самоубийство. Рядом с ним также обнаружили и возможное оружие, которым тот застрелился.

Полиция начало уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук умер 19 июня в киевской квартире от огнестрельного ранения в голову.