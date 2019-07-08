Звонил и плакал: появился рассказ об украинце, которого в Польше бросили умирать в лесу

Сестра украинца Василия Чорнея, которого работодатель в Польше бросила умирать в лесу, рассказала о его последнем звонке.

Об этом пишет "КП в Украине".

"Последний раз Василий звонил мне 6 июня на мой день рождения. Был грустным, даже показалось, что он плакал. Я звала его вернуться домой, если там все плохо, но он не послушался. Его слезы и грусть могли быть связаны с женой, ведь она подала на развод", - отметила Дарья.

По ее словам, Чорней мотался по заработкам - сначала по Украине, а потом Польше, Чехии.

"Василий тяжело воспринял уход жены Натальи. Вот и поехал в Польшу, чтобы платить детям алименты", - уточнила она.

Так, в конце прошлого года от Чорнея ушла жена - как раз, когда он возвращался из очередных заработков в Чехии. Женщина собрала троих детей и переехала в родное село к своим родителям. Почему она решилась на такой шаг, Дарья Чорней не знает.

Как сообщал "Апостроф", 7 июля автобус с украинскими регистрационными номерами в Польше попал в дорожную аварию: 11 человек получили травмы.

Вскоре появилось видео с места ДТП с украинцами в Польше.