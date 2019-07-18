На популярной студии аниме в Японии при пожаре погибло много людей: фото и видео

Как минимум 13 человек погибли во время пожара в популярной студии по созданию аниме в японском городе Киото.

Как сообщает местная пресса, тела погибших были обнаружены на втором этаже горевшего трехэтажного здания.

Всего пострадали не менее 40 человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Всего в момент пожара в здании находились около 70 сотрудников.

По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. На студию напал 41-летний мужчина, который разлил бензин вокруг здания и поджег его.

Студия Kyoto Animation занимается выпуском сериалов и полнометражных фильмов. Самые популярные работы студии — Кланнад, Меланхолия Харухи Судзумии, Канон, K-On!, Вайолет Эвергарден и другие.