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В центре Москвы вспыхнул пожар с "приветом" из Украины: видео

понедельник, 15 июля 2019, 14:35
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В понедельник, 16 июля, в столице России, Москве, в районе станции метро "Киевская" вспыхнул крупный пожар.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Varlamov News".

По данным МЧС РФ, загорелась кровля административного здания между станциями метро "Краснопресненская" и "Киевская" по адресу: улица Конюшковская, 28.

Сообщается, что двухэтажное учреждение сейчас не эксплуатируется, так как оно находится на реконструкции.

По данным спасателей, пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

На месте работают специалисты и выясняют причины инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Московской области РФ загорелась тепловая электростанция "Северная", пламя было замечено на пересечении двух местных шоссе – Волковского и Осташковского.

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