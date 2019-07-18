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Все вокруг взрывалось: бойцы ВСУ "отблагодарили" боевиков за гибель 29-летнего побратима

четверг, 18 июля 2019, 09:40
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Подразделение бойца Вооруженных сил Украины, Владимира Салитры, который погиб от пули снайпера на Донбассе 12 июля, ответило боевикам за убийство побратима.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает военный фотограф Анатолий Степанов.

"Какой же солдат был! Один на один с Дашки против ЗУ сражался. Пока короб не расстрелял - не прятался. Снаряды в сантиметрах от него тогда пролетали. Крышу с позиции разрывами сорвало…", – передает слова старшины подразделения Степанов.

По словам фотографа, весь отряд Владимира "благодарил" боевиков за смерть побратима.

"Почерневшее небо разродилось грозой, гром сливался с разрывами и молния раз за разом лупила где-то за терриконом. Услышал от одного из солдат, это Володя продолжает воевать с неба", – пишет Степанов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 июля, в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.

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