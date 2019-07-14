Под Львовом на коленях простились с бойцом ВСУ, убитым снайпером: фото

В воскресенье, 14 июля, в Жовкве Львовской области простились с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Салитрой, которого убил вражеский снайпер на Донбассе.

Об этом сообщает местное издание "Жовква он-лайн".

Так, боец погиб 11 июля в районе населенного пункта Тарамчук.

Отмечается, что в последний путь героя провожали со свечами, многие стояли на коленях. На похороны героя пришли его родные, близкие, товарищи и неравнодушные жители города.

Как сообщал "Апостроф", 13 июля в Днепре провели в последний путь бойца Александра Колодяжного с позывным "Кол", который умер от тяжелого ранения.

Ранее в Никополе (Днепропетровская область) простились с украинским военнослужащим Александром Пузиковым. Ему было 33 года.