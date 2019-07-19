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Разорвана в клочья: Путина подловили на новой лжи об Украине

пятница, 19 июля 2019, 23:28
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Президента Российской Федерации Владимира Путина подловили на новой лжи об Украине, в этот раз касающейся экономической ситуации в стране.

Соответствующий пост на своей странице в Twitter разместил российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин: "Экономика Украины разрушена - она потеряла российский рынок и кооперацию. Промышленные товары Украины на западных рынках никому не нужны. Да и с/х - тоже ограниченное количество. Круглый лес нужен, но скоро леса вообще на Украине не останется. Это же не сибирские просторы", - процитировал он слова главы Кремля.

Пользователи интернета бурно отреагировали на слова Путина и напомнили, что большие проблемы как раз намечаются в экономике России.

Как сообщал "Апостроф", ранее топ-пропагандист президента Российской Федерации Владимира Путина Владимир Соловьев опозорился в интернете глупым фейком о США.

Также пропаганда Кремля выдала фейк о зверствах депутатов Рады, на что уже ответили в Украине.

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