Топ-пропагандист Путина опозорился в сети с фейком о США

Топ-пропагандист президента Российской Федерации Владимира Путина Владимир Соловьев опозорился в интернете глупым фейком о США.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Так, Соловьев опубликовал фотофейк, на котором Владимир Ленин "запечатлен" на фоне Мавзолея на Красной площади в Москве, где с 1924 года находится его тело.

"Говорят, что это кадр из американского сериала. Только наш человек способен оценить всю глупость этой картинки", - отметил пропагандист.

Однако в комментариях быстро разоблачили фейк и намекнули Соловьеву, что о том, что это фотошоп, может не знать только человек, который много времени проводит в Италии, ведь ранее стало известно, что пропагандист является владельцем элитной недвижимости в этой стране.

В то же время некоторые россияне, в том числе и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, восприняли фотофейк за настоящий кадр из фильма и осудили американцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее Соловьев резко высказался в адрес покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.

Также Соловьев оскорбил Вселенского патриарха Варфоломея.