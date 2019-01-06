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Топ-пропагандист Кремля оскорбительно отозвался о Вселенском патриархе

воскресенье, 06 января 2019, 10:15

Российский пропагандист Владимир Соловьев высказался грубо о Вселенском патриархе Варфоломее.

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Руссо-пропагандон Владимир Соловьев сегодня в Twitter написал о Варфоломее "тот, который считает себя Константинопольским патриархом". Ну, если Соловьев разжаловал - это уже конец!)) Остается разве посыпать голову пеплом и спрятаться в пещере, освободив трон для Кирилла", - написал он.

Также Голобуцкий высказал свое мнение о патриархе Московском Кирилле.

"Ибо, судя по вот такой позиции кремлевской пропаганды, Кирилл считает себя значительно более достойным Вселенским патриархом)) Ждем заявлений из Москвы, что теперь "настоящий Вселенский патриархат" именно на том болоте, а в Константинополе - "самопровозглашенные раскольники". А, нет - вторую половину они уже озвучили", - подчеркнул политолог.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили, что подписание томоса для Украины патриархом Варфоломеем окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия. Также Русская православная церковь (РПЦ) на заседании синода в Москве приняла решение создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

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