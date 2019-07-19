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В Борисполе на взятках погорели местные топ-чиновники: фото и видео

пятница, 19 июля 2019, 21:43
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В Борисполе Киевской области чиновники городского совета погорели на крупных взятках, им объявят подозрение.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Так, в ходе досудебного расследования было установлено, что один из заместителей городского головы Борисполя в сговоре с другими должностными лицами организовал преступную схему по вымогательству и получению взяток от предпринимателей.

Отмечается, что "вознаграждение" чиновники требовали за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставки товарно-материальных ценностей за бюджетные средства. Полученные незаконным путем деньги разделялись между работниками городского совета.

"Сейчас в Бориспольском городском совете, а также по месту жительства его должностных лиц продолжаются обыски. Готовится вручение должностным лицам сообщений о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц)", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровненской области задержали главу Рокитнивской райгосадминистрации во время получения 100 тыс. долларов взятки за содействие в незаконной аренде.

Весной в Киеве на вымогательстве взятки задержали должностных лиц КГГА, которые хотели получить неправомерную выгоду от людей с особыми потребностями.

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