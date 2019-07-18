Уволенный Зеленским чиновник попался на крупной взятке: подробности и фото

В Ровненской области задержали главу Рокитнивской райгосадминистрации во время получения 100 тысяч долларов взятки за содействие в незаконной аренде.

Об этом сообщает ТСН.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований отметили, что ранее чиновник получил еще 10 тысяч долларов.

Также в ГБР пояснили, что в течение 2018-2019 годов чиновник способствовал вступлению в подконтрольному ему частному предприятию права аренды земельных участков на территории Сновидовицкого и Беловежского сельских советов. Впоследствии чиновник заверил предпринимателя в том, что предоставление права аренды на участки площадью 486 га возможно лишь при условии передачи ему денежных средств в сумме 300 тысяч долларов США.

"В результате злоупотребления доверием предпринимателя, чиновник завладел денежными средствами в сумме 110 тысяч долларов США. Чиновник не имел права предоставлять землю в аренду, ведь с января 2019 года это не входит в полномочия райгосадминистраций", - подчеркнули в ГБР.

Отмечают, что 16 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении с должности председателя Рокитнивской РГА в Ровенской области Николая Кушнира.

Как сообщал "Апостроф", Госбюро расследований разоблачило на взятке в 500 тысяч долларов депутата Путильского районного совета Черновицкой области, полицейского и еще одного специалиста.