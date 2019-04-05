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В Киеве чиновники вымогали взятки у инвалидов: детали и фото

пятница, 05 апреля 2019, 22:54

5 апреля в Киеве на вымогательстве взятки задержали бывшего и действующего должностных лиц КГГА, которые хотели получить неправомерную выгоду от людей с особыми потребностями.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, взятку чиновники требовали за выдачу разрешений на обеспечение инвалидов легковыми автомобилями на льготных условиях.

Следствие установило, что экс-заведующий сектором по вопросам обеспечения средствами реабилитации Департамента социальной политики КГГА и главный специалист этого же сектора наладили механизм вымогательства взяток у граждан.

Обоих задержали при получении 300 долларов. Всего они получили 1000 долларов.

Задержанным готовится сообщение о подозрении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 апреля в Одессе за взятку задержали консула Молдовы Сергея Шептелича.

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