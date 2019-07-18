Жестокое убийство женщины в Киеве: появились новые подробности

В четверг, 18 июля, в Киеве в одной из квартир нашли тело 52-летней женщины со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает ТСН.

Тело обнаружили коллеги, которые волновались, что сотрудница не вышла на работу. На место вызвали правоохранителей, а позже приехали и родственники погибшей. В частности, узнав о трагедии на место приехала тетя убитой Людмилы - Мария. Однако в квартиру ее не пустили, так как продолжаются следственные действия.

Мария рассказала, что полтора года назад от болезни умер муж Людмилы, она жила сама, дочь с внучкой живут в Москве. В личную жизнь племянницы тетя никогда не вмешивалась, но знает, что несколько недель назад через интернет Люда познакомилась с неким Олегом из Днепра, который на десять лет моложе ее.

"Он приехал к ней на день рождения. Вот 10 числа он был. Он говорил, что он служил в АТО, что он сирота, мать умерла, а отец или убили, или повесился. Деньги у нее были, потому что дочка приезжала привезла доллары на памятник. И у нее еще какая-то копейка была там, у нее было, что брать", - отметила родственница погибшей.

Нового знакомого Люды видел ее 80-летний отец, но ничего подозрительного в мужчине не заметил.

"На именины я приехал поздравить, и он в доме был, цветы, поздравил ее. Любовь такая была, обнимались, целовались", - рассказал Виктор Хоменко.

Людмила продавала одежду на рынке неподалеку от дома. Когда не появилась на работу, коллеги заподозрили неладное. Ее телефон также не отвечал. Нашли ее дома на балконе в луже крови, рядом был разбитый стул. Крики и глухие звуки на балконе позапрошлой ночью слышала соседка.

"Мужчина что-то сильно ругался, такой тупой звук был где-то после часу ночи", - рассказала она.

Олега, с которым Людмила познакомилась в интернете и жила вместе в последнее время, задержали на Дарницком железнодорожном вокзале. Мужчина признался правоохранителям, что между ним и убитой якобы произошла ссора.

"В ходе распития спиртных напитков на кухне у них возникла ссора, после чего она переросла в драку. Женщина начала бросаться на него с ножом, ему пришлось, чтобы унять, нанести несколько ударов, связать руки. У женщины черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, травма живота", - пересказали версию задержанного в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначили ряд экспертиз. Правоохранители ждут результатов вскрытия тела, чтобы окончательно установить причину смерти.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области едва не произошла страшная трагедия: 19-летний парень стрелял в молодую пару. К счастью, пострадавшие смогли выжить.

Как сообщал "Апостроф", молодой человек, который стрелял в молодую пару в Ирпене, убил себя в полицейском участке.