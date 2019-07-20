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Глухонемым украинцам в питерском метро всадили в грудь 15-сантиметровый нож: видео

суббота, 20 июля 2019, 23:24
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В ночь на 20 июля в метрополитене Санкт-Петербурга (Россия) парень напал с ножом на двоих глухонемых украинцев.

Об этом сообщают в ресурсе "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в вагоне между станциями "Технологический институт" и "Пушкинская".

"В питерском метро парень напал на двоих мужчин, которые игнорировали его вопросы. Он несколько раз спросил выходят ли те на следующей станции, а в ответ – тишина", - говорится в Telegram-канале Hue.

Злоумышленника задержали на станции метро. Пострадавших, которые оказались глухонемыми украинцами, госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.

Отмечают, что пассажиры метро не сразу увидели, как 36-летний дагестанец Фетулах достал 15-сантиметровый складной нож и всадил клинок сперва одному глухонемому украинцу в грудь, а затем и другому.

"Я не видел, с чего все началось. Понял, что произошло, только когда заметил колотые раны на пострадавших и кровь. До этого была неразбериха, ничего непонятно. Он просто выхватил нож и пырнул людей. Оружия в его руках никто, как и я, не заметил даже", – рассказал очевидец Андрей, который вместе с выбившим нож молодым человеком держал буйного пассажира до прибытия полиции.

Пассажиры подчеркнули, что от нападающего разило алкоголем. Позднее выяснилось, что он уже был фигурантом уголовного дела за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве камера наблюдения зафиксировала, как мужчина в вышиванке напал на двоих девушек, попробовал отобрать у них сумку, а когда это не получилось, сломал одной из них нос.

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