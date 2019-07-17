Избил и пытался ограбить: жестокое нападение на девушек в Киеве попало на видео

В Киеве камера наблюдения зафиксировала, как мужчина в вышиванке напал на двоих девушек, попробовал отобрать у них сумку, а когда это не получилось, сломал одной из них нос.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Нападение произошло вечером 8 июля в центре Киева, возле памятника Вячеславу Черноволу (Музейный переулок). Как отмечается, повод для того, чтобы подойти к девушкам, преступник выбрал необычный: якобы возмущение фактом того, что девушки курили возле памятника. Однако записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что он крутился возле этого места специально и ожидал жертв заранее.

Также на записи можно увидеть, что после того, как сумку у девушек отобрать не удалось, мужчина нанес им обеим удары кулаком в лицо. У одной пострадавшей – гематомы, у другой – перелом носа, внутреннее кровоизлияние и сотрясение мозга.

В комментариях к видео особое внимание обратили на то, что преступник носит вышиванку.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестный попытался напасть на девушку, но та смогла отбиться.